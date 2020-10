Maakonniti tirib nakkuskordajat lakke mõni üksik kolle

Kõige kõrgem nakatumisnäitaja on praegu Raplamaal (108,2) – seda seetõttu, et Rapla hooldekeskuses on nakatunud 35 inimest. «Rapla on väike kogukond ja me näeme, mida võib teha üks piiratud levikuga puhang,» selgitas teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Ta kirjeldas, et kuna raplamaalasi on vähem kui pealinlasi, siis näitajad tõusevadki kiirelt lakke ning langevad sama jõudsalt. «Ei olnud ammu, kui Võrumaal oli ka üle saja ning täna on juba viie kanti nakatumismäär,» märkis ta.