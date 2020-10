Siiri Erala: seal, kus inimesel on süda

Selle kirjutusmasina taga näppudele valu andes said raamatuks ka minu vanavanaisa Mardi Siberi-aastate meenutused ja vanaisa Mauri ­mälestused. Vanatädi Viivi trükkis oma eluseigad ise raamatulehekülgedeks. Neid kogunes kaks köidet. Nii on meil eelmise põlvkonna meenutusi riiulis nelja tubli raamatu jagu. Olen neid koolilapsena ja noorukina korduvalt sirvinud. Paelunud on mind eluolu detailid. Kuidas Siberis elati, mida rasketel aegadel lauale anti. See, kuidas inimesed end tundsid, ei ole minuni jõudnud. Ehk ei ole seda otsesõnu kirjaski.

Läinud nädalavahetusel jõudsin taipamiseni, et ma hakkan vist aru ­saama, kuidas mu vanemad-vanavanemad end tundsid. Et mis tunne on elada võimu all, mis juhib su isamaad sulle vastuvõetamatus suunas. Kus võimu­positsioonidel on inimesed, kellega sa ei evi ühiseid väärtusi. See on ­raskuse tunne. Füüsiliselt tajutav pigistus ­kohas, kus inimesel on süda.