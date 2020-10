Jürgen Ligi: erakond Helme unistuste riik

Poliitika saaks ausam, kui seal kehtiks õigus vabale sõnale ning arusaamatuste korral ära- ja ülekuulamisele. See kehtib ka pere­kond Helme kohta. Alatasa selguks siis, et sõna on kontekstist välja rebitud, nagu ütles ka me ­siseminister, või on lihtsalt vääriti mõistetud. Võimalus selgitada hoiaks ära poliitikute silmakirjalikkuse ja vale ning asjatu hukkamõistu sõnavõttude peale. Ka Helmete puhul rebitakse sõnu kontekstist välja, ent ­nende puhul paraku on asi selle poolest teisiti, et kontekstis on nad üle kuulates esialgu arvatust hullemad.