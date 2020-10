NÄDALA PLAAT. Reaalne virtuaalsus virtuaalses reaalsuses

Sajandi hakul sündinud koomiksiideel baseeruva Gorillaze tähelend oli ilmselt üllatus kõigile, kaasa arvatud bändi rajajatele Damon Albarnile (Blur) ja koomiksikunstnik Jamie Hewlettile (Tank Girl). Bändi omanimelist debüütalbumit (2001) müüdi USAs rohkem kui Bluri ja edasine on ajalugu. Esimese albumi juures oli ametis väga põnev seltskond alates eklektilisest produtsendist Dan The Automatorist ja lõpetades kuubalasest veteranlaulja Ibrahim Ferreriga, tänaseks on läbi tehtud mitmeid suuri muutusi. Bändil on topeltidentiteet ehk virtuaalne ja reaalne. Virtuaalbändis on tüübid nimedega 2-D (vokaal), Murdoc Niccals (bass), Russel Hobbs (trummid) ja Noodle (kitarr ja klahvpillid) ning nende koosseis on jäänud muutumatuks. Reaalselt on praegu Gorillaz eelkõige asutajad Albarn ja Hewlett pluss produtsent Remi Kabaka Jr., kes on tegev ka kunstimaailmas, olles Londonis asuva Steve Lazaridesi kunstigalerii mänedžer.