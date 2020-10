Aja auk. Kuradiga mestis

Seal kusagil alguses oli deltabluus. Ja üsna deltabluusi alguses oli ka Son House, laulja ja kitarrist sünninimega Edward James House Jr. (pildil) Just tema oli näiteks poolmüütilise Robert Johnsoni iidol, kes mäletatavasti sõlmis pakti kuradiga – andis kuradile oma hinge ja sai vastu mänguoskuse. Delta­bluus sündis Mississippi deltas ja Missisippi delta asub paigas, mida nimetatakse Lõunaks, ja mitte lihtsalt ei nimetata, vaid sellel on ka omadused ja tähendused. Muusikamees Robbie Robertson kirjeldas kord Lõunat nii: «See on ainus koht, kus olen kunagi olnud, kus tõesti, sõites öisel kiirteel ja teritades kõrva, kuuleb muusikat. Ma ei tea, kust see tuleb, tuleb see inimestest või õhust, aga ta on seal, ta elab ja tal on juured.»