Vikerkaar loeb. Meelis Friedenthali metafüüsilised jutud

Kirjanik Friedenthal alustas lühijuttudega läinud sajandi lõpul ulmeajakirjas Algernon, ent on uuel sajandil teinud endale nime peamiselt romanistina, avaldades järjest kolm palju tähelepanu pälvinud romaani: «Kuldne aeg» (2005), «Mesilased» (2012) ja «Inglite keel» (2016). «Kõik äratatakse ellu» on Friedenthali esimene lühiproosakogumik, mis on sobilik ettekääne, et arutleda veidi üldisemalt autori loomelabori ja kirjutamisretseptide üle.

«Kõik äratatakse ellu» koosneb 11st eri mahus ja laadis jutust, mis on kirjutatud viimase paarikümne aasta jooksul (2001–2020). Tegemist ei ole kogutud juttudega, vaid pigem temaatiliselt rinnastatud valikuga, mille lugemisvõtme annab autor kohe teose eessõnas, öeldes, et valitud lood «kattuvad teatud määral varauusaegse arusaamaga metafüüsikast, milleks peeti probleeme, mis tegelesid abstraktsete küsimustega» (lk 5).

Tõepoolest, poleks väär liigitada kogumiku jutud «metafüüsiliste novellide» žanrisse, sest kõik need tegelevad ühel või teisel moel küsimustega elust, surmast, tõest, armastusest, usust, hingest, Jumalast, deemonitest jne. Lugude järjekord moodustab omaette mõtteahela, alates kosmogoonilisest jutust «Võõras jumal» ja lõpetades maailmalõputeemalise looga «Kõik äratatakse ellu». (Olgu kohe öeldud, et minu silmis on need kaks ka kogumiku kõige tugevamad lood.)

Friedenthali poeetika

Friedenthali jutud, ent niisamuti tema romaanid, moodustavad äratuntava atmosfääriga fiktsionaalse maailma, millele on iseomased mõned kindlad jooned. See on esiteks maailm, kus piir elavate ja surnute, siin- ja sealpoolse, materiaalse ja vaimse, reaalse ja unenäolise, füüsilise ja metafüüsilise vahel on hägus või puudub sootuks.