Krimiromaan, mis toimib kui reisiplaanide inspiratsiooniallikas

Vähem kui kolme tuhande elanikuga St Denis’ väikelinnas leiab aset koletu juhtum, jõhkralt tapetakse alžeeria päritolu erus olev armeeseersant. Kõrges vanuses sõjakangelase kodunt on kadunud talle kuulunud Sõjaristi orden ja foto jalgpallimeeskonnast, milles mees noorena mängis. Esimene mõte, mis politseiülemale Benoît (Bruno) Courrèges’ile pähe tuleb, on see, et tegemist on rassismiteoga, poliitilise hukkamisega.