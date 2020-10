Meeleparanduse õhtuõpik

Füüsilisel kujul on taas tegu igati silma paitava köitega. Kujundaja Kalle Mülleri esimese raamatu hele õhulisus ja õrnad tähekaardifragmendid on uues raamatus asendunud sügava purpurse tooni ja tumedate pilvede motiiviga. Raamat on nagu esimene osagi õhuke, isegi vihikusarnane, ning rahulik ja selge küljendus kutsub lehitsema. Lühikesed peatükid on omavahel lõdvalt seotud ning raamatut võib vabalt lugeda intrigeerivamate pealkirjade alusel suvalises järjekorras.

Alapealkiri «Avatud uskliku apokriivad» sobib seega suurepäraselt, sest apokrüüfiliste tekstide (st tekstide, mis on tekkeajalt ja sisult piibli raamatute sarnased, ent ei ole arvatud kaanonisse) uurimise üks kõige vaimustavam väljund on tõdemus, et seal, kus on inimesed, on alati ka hämmastav valik tõlgendusvõimalusi. Ka mitte iga vastutuleva inimese isiklik teoloogia ei mahu kaanonitega sätestatud raamidesse; vastupidi, see pilt võib olla hoopis kirjum ja metsikum, kui oskaks arvata. Sääraste usuliste ja filosoofiliste perifeeriate mänguline avastamine on ka «Avatud uskliku apokriivade» keskne teema.