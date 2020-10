Viimane suur skeptik läks viimsele teele

«Ausa valetajana» tuntud Randi teadis, et me kõik loome endale illusioone ning et inimmõistus on kõiksuguste trikkidega petetav, kuna ta oli aastaid silmamoondajana leiba teeninud. Eesti skeptikute kogukonna üks käilakuju Martin Vällik meenutab, et läbi aegade on ka ülikoolid, teadusasutused, professorid ja isegi Nobeli preemia laureaadid olnud paranormaalsete võimete ideest sisse võetud. Oma tausta tõttu suutis Randi aga läbi näha, et tihtipeale kasutavad väidetavad selgeltnägijad, posijad ja mõtetega lusikate painutajad kõige tavalisemaid ja lihtsamaid mustkunsti trikke. See pisike suure halli habeme, läbitungiva pilgu ja kärme jutuga vanamees oli šarlatanide vihavaenlane ning jõudis sellele teele juba päris noorest peast.