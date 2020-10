Sportlaste põnevad ametid: piloot, politseinik, lennujuht, juuksur, psühholoog ja grimeerija

Põneva erialavalikuni jõudis Simulask juhuslikult. «Mäletan, et käisin Audentese spordigümnaasiumis 12. klassis ja oli aeg ülikooli valima hakata. Raadiost ja televiisorist jäi kõrva, et Eesti Lennuakadeemia otsib uusi õpilasi. Otsustasin katsetele minna ja esimese aasta käisingi seal. Seejärel tulin Oklahoma ülikooli, kus õpin lennunduse äri ning samal ajal omandan ka kõiki litsentse, et kunagi töötada kommertspiloodina,» räägib Simulask. «See eriala annab konkreetse töö, loodangi tulevikus teenida leiba piloodina. Kuna ma õpin Ameerikas, on mul ka siinsed litsentsid, mis tuleks Euroopasse naastes ümber muuta või peaksin siin töötama.»