Enamasti on Aafrika riigid lõhestatud mitme etnilise rühma vahel ja suurimad neist määravad poliitilisi jõujooni. Kui üks rühmadest võimule tuleb, siis tähendab see võtmepositsioonide omadele jagamist ning teiste rühmade kõrvaletõrjumist. Meie jaoks on see korruptsioon, kuid aafriklastel on oma hõimu eelistamine vaat et ainuvõimalik. Sellepärast järgnevad valimistele sageli rahutused ja sageli ei toimi võimu reeglipärane üleminek.