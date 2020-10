«Eelmisel nädalal muutus olukord halvast dramaatiliseks. Valloonia poolel on hullem, kuid ka Flaamis muutus olukord keeruliseks. Meil Eestis on seda raske aduda. Täna pole linnad küll ametlikult sulgetud, kuid kõik peale poodide on kinni. Rahvas ringi ei liigu, kauplustes on müüjaid rohkem kui ostjaid. Haiglakohad saavad täis, testimine on viidud limiidi piirini. Flaami poolel saab tulemuse veel 24 tunniga kätte, kuid Valloonias võib minna kolm päeva,» rääkis Belgia MM-ralli eestlannast võistlusjuht Emilia Abel.