Asi on muidugi selles, et rahvas pole homogeenne, temas on eliit, alamkiht ning vahepealsed. Üldistustes kajastub nende rühmade suhteline suurus, eelkõige nn mediaaneestlase omadused. Seega pole näiteks korrektne öelda «eestlane on kade», vaid «eestlaste hulgas on suhteliselt palju kadedust» (mis on paraku tõsi). Neil kahel väitel on ikkagi vahe.