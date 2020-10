Praegu Valges Majas istuv president Donald Trump reageeris muidugi kohe ja teravalt. «See on tugev väljaütlemine. Ta plaanib naftatööstust hävitada. Kas teile jääb see meelde, Texas? Kas teile jääb see meelde, Pennsylvania?» ütles Trump esmaspäeval Pennsylvania osariigis Allentownis peetud kõnes.