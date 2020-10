Remmelgamaa emand

Kui enamikul juhtudel võivad soo- või kvoodipõhised konkursid tõrjuda eemale paremaid ja andekamaid kandidaate, siis seekordne aasta põllumees 2020 väärib oma tiitlit küllaga. Kaja Piirfeldt sai juba lapsepõlves hakkama kõigi lüpsilehmade hooldamisega, nüüd aga koolitab välja teisi hakkajaid põllumehi. Uutel kasvandikel on Kaja käest palju õppida, sest Järvamaa Kutsehariduskeskuse maaelu erialade kutseõpetaja on varem korduvalt pärjatud Harjumaa parimaks piimatootjaks. Kaja Piirfeldti entusiasmi maaelu edendamisel, propageerimisel ja uue spetsialistide järelkasvu koolitamisel võib pidada eeskujuks kõigile noortele peredele, kes tahavad linnamelu vahetada loodussõbralikuma elukeskkonna vastu. Ei ole see elu maal nii üksluine ja trööstitu midagi, nagu kurjad keeled räägivad. Lihtsalt tuleb haarata härjal… vabandust… holsteini friisi tõugu lehmal udarast kinni!