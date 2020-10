Koroonapositiivseid tuleb vuhinal juurde

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar leiab, et kevadet ja sügist ei saa omavahel võrrelda, kuna kevadel oli terve maailm teadmatuses. Lisaks meenutas ta, et kevadel polnud teste, isikukaitsevahendeid ning valitses eriolukord. «Kevadel olid paljud kodus. Kui nad ei kuulunud riskirühma, siis ei saanud nad ka testimisele või põdesid kodus oma köha-nohu ära ega teadnud ei riik ega inimene ise, kas inimene on positiivne,» selgitas Lutsar. Seroepidemioloogiline uuring näitas kevadel, et Tallinnas nakatus koroonaviirusega üks protsent inimestest.