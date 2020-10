Kama sõnul on viiruse levikut vangla tingimustes parem hallata kui vabaduses. «Valdavalt on vangid nõus, et neilt võetakse proovid – tegemist on terviseprotseduuriga, mida saab teha ainult inimese nõusolekul. Keeldujaid on olnud vaid üksikuid, nii et see üldist pilti ei mõjuta. Muidugi on võimalik tagada arstlik järelevalve, nii et võib arvata, et juhuslik nakatunu väljas võib olla suuremas ohus kui vanglas,» ütles Priit Kama.