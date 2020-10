Näoga vastu asfalti, auto trahviparklasse

Oma sõnade kinnituseks näitas ta videot, mille oli salvestanud mobiiltelefoniga ja millelt võib näha, mis toimus tema ja politseinike vahel. Politseinik selgitab Jevgenile, et tema auto on valesti pargitud, ja palub selle õigesse kohta parkida. Jevgeni aga vastab, et ei saa hetkel rooli taha istuda, kuid on juba kutsunud välja kaine juhi, kes peaks iga hetk saabuma. Politseinik ütleb, et välja on kutsutud teisaldaja. Selle peale küsib Jevgeni, milleks teisaldada, kui kohe saab autoga ära sõita.