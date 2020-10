41-aastane Räikkönen jätkab F1-sarjas

Kui vahepeal spekuleeriti, et legendaarne vormelisõitja Kimi Räikkönen lõpetab karjääri, siis eile teatas Alfa Romeo, et soomlane jätkab nende ridades. Tiimi teist vormelit taltsutab tänavugi sellega kihutav Antonio Giovinazzi. «Alfa Romeo võistkond on mulle rohkem kui võidusõidutiim, see on nagu teine perekond,» ütles 2007. aastal maailmameistriks tulnud Räikkönen pressiteate vahendusel.