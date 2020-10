Kohanimeseaduse muutmise eelnõu riigikogule esitanud saadik Eerik-Niiles Kross (RE) ütles pärast eelnõu ühehäälset kinnitamist parlamendis, et tegu on töövõiduga.

«Nüüd on üks selge printsiip seaduses kirjas. Mis on kerge puudus – aga seda mitte väga –, on, et rakendusosa pole vast piisavalt jõuline. Aga seda näitab aeg, kas on või ei ole,» ütles Kross Postimehele.