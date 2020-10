Peresotsioloog: Abielu rahvaküsitluse eesmärk on hägus

Tellijale

Milline on traditsiooniline eesti pere?

Selle peale tuleb mulle meelde üks Ameerika autor, kes ütles, et perekonda defineerida on sama keeruline kui naelaga putru seina külge kinnitada. Igal inimesel võib olla oma vaade. Kui räägime n-ö klassikalisest vaatest, siis see on ema, isa ja kaks last. Lääne kultuuriruumis on olnud selline kuvand. Kui vaatame näiteks varasemaid lasteraamatuid, näiteks meie Sipsik, siis seal on kaks last ja ema ja isa. Kuskil kaugemal on näha ka vanaema ja vanaisa. See oleks klassikaline perekuvand.

See peaks olema siis pereidüll, mille kohta arvatakse, et me kõik tahaksime sellises peres elada?

Ma ei tea, kas me kõik tahaksime, kuid selline kuvand on olnud. Kui lasta inimestel defineerida peret, siis tavaliselt selline pilt tulebki ette. See aga ei tähenda, et ei võiks olla teistsuguseid pilte.

Kui palju on abielupaare, kellel on alla 18-aastased lapsed ning kui palju on neist paaridest abielus?