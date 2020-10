Eesti lühiuudised

Bussipiletite vahendaja Tpilet.ee teatab kodulehel, et alates pühapäevast lisandub bussipileti hinnale 50-sendine teenustasu. Tegevjuht Andres Osula (pildil) põhjendas sammu koroonaviiruse tagajärgedega. Osula selgitas, et reisijate hulk on varasemaga võrreldes vähenenud 35 protsenti ning kolmandik tulust on kadunud. Digiteenuste hinnad on tõusuteel, samas ei taheta vähenenud tulu pärast ohustada bussiliikluse taristut. «Oli valida, kas lähme bussifirmade juurde ja ütleme, et teenus on palju kallim, aga arvestades, kui palju bussifirmad on pidanud kannatama, leidsime, et kõigile osalistele on kasulikum teenustasu rakendada,» kommenteeris Osula ja viitas Piletilevile, kes küsib klientidelt samuti teenustasu. ERR