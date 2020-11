Kanepi triumfeeris taas ning uuendas rekordit

Kanepi on nüüd karjääri jooksul võitnud 17 ITFi turniiri, millest seitse on tulnud pärast 2017. aastal pikalt vigastuspausilt naasmist. Selles arvestuses keegi kaasmaalannadest talle vastu ei saa. 11 triumfiga on tema lähim jälitaja meie praegune esireket Anett Kontaveit, kellele järgnevad Maret Ani (7) ja Margit Rüütel (6).

Põhjus, miks Kanepi säärastest turniiridest osa võtab, on lihtne. Nimelt kogub ta sealt edetabelipunkte, et püsida maailma esisaja piirimail. See on omakorda vajalik, et järgmise aasta esimesele suurele slämmile ehk Austraalia lahtistele otse peale saada.