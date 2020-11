AImar Altosaar: võimuiharate mängud

Ilmselt elame valitsuskoalitsiooni hinnangul nii rahulikul ja külluslikul ajal, et ühiskonnas võib üles kütta teemasid, mille pärast muretseda pole vaja. Abielu institutsiooniga pole Eestis midagi juhtunud ega ole ettenähtavas tulevikus ka juhtumas, kuid nüüd on otsustatud teha sellest põhimõtteline probleem, mida saab lahendada vaid üldrahvaliku küsitlusega. Kusjuures küsitluse fookuses ei ole, kuidas eesti pered elaksid õnnelikumalt, et seal ei oleks vägivalda, lapsed ei jääks ula peale ning vanem põlvkond saaks väärikalt vananeda. Eesmärgiks on riiklik kius mitte võimaldada ühel väikesel rühmal end tunda sama õnnelikuna kui ülejäänud rahvas. Loomulikult ei jää selline surve vastuseta ning me näeme kevadeks kavandatud küsitluse eel kurssi kahe vastandliku arvamusgrupi laupkokkupõrkele.