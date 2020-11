Mis on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani motiiv Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kogu aeg rünnata? Kas halvasti ütlemine on osa strateegilisest plaanist?

Euroopa poliitika vaieldamatu liider, Saksamaa kantsler Angela Merkel on lahkumas ja vähemalt mõneks ajaks võib uueks liidriks saada Macron. Arvestades Türgi-Euroopa pingelisi suhteid, püüab Erdoğan Euroopa uut nägu juba eos kahjustada ja kõigile selgeks teha, et Macron pole see, kes võiks Euroopa nimel Türgiga rääkida. Mida nõrgem on Euroopa, seda suuremate panuste peale saab Türgi mängida.