Mina, fotograaf Mihkel Maripuu ja kolmas, tundmatu mees haarame ratastoolist kinni ja hakkame teda trepist üles tassima. Küsin kohe, kuidas talle seni vestlusõhtud on meeldinud. «Ainuke asi, mis mulle ei meeldi, on see, et ma siit trepist üles ei saa,» vastab Savisaar.