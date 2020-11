Eelnõu paneb andmeid koguma ja isikustab kõnekaardid

Vahepeal on valmis saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu, kust leiab siseministeeriumi ettepanekud hakata reguleerima seda, kuidas suhtlusplatvormid meie nn liiklusandmeid – kes kellega kus ja millal suhtles – koguma ja võimudele edastama peaksid. Kuigi seletuskirjas on öeldud, et muudatused tehakse Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmiseks ja meil siin suurt valikut pole, on hulk eelnõupunkte siiski kodukootud.