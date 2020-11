Kes jälgib ajakirjandusega seonduvat problemaatikat, see teab, et üks silmatorkavaid väljakutseid selles valdkonnas on sisuturundus. Paljud mäletavad küllap lugu, kuidas TV3 uudistesaadetesse sai lugusid osta.

Sisuturundust tehakse, et pakkuda reklaamiandjaile veidi erilisemat reklaamivõimalust. Kuid sellega kaasneb risk, et meediatarbijad peavad seda klassikaliseks faktipõhiseks ajakirjanduseks. Poliitiliste ja majandusuudiste puhul on see suur risk nii üldiste usaldussuhete kandvusele ühiskonnale kui selle kaudu ka demokraatia toimivusele pikemas perspektiivis.