Majanduse lühiuudised

Väikeettevõtjad nõuavad haigushüvitist

Eesti väikeettevõtjate assotsiatsioon EVEA leiab, et praegune haigushüvitiste maksmise kord ega selle parandusettepanekud pole õiguspärased ja tegelikult peaks kõik haigushüvitised tasuma haigekassa. «Haigekassa vahendid tulevad täies ulatuses sotsiaalmaksust, mida maksab tööandja,» ütles EVEA president Heiki Rits. «Seega on haigushüvitise maksmise kohustuse näol tegemist tööandjate kahekordse koormamisega ühe ja sama eesmärgi nimel ning see tuleb kiiremas korras lõpetada.» Praegu hüvitatakse töötajale haiguspäevi neljandast päevast, kuni kaheksanda päevani tasub tööandja ning alates üheksandast haiguspäevast haigekassa. Sotsiaaldemokraatide ettepaneku järgi algaks haigushüvitise maksmine esimesest haiguspäevast. Kaheksa päeva tasuks hüvitiseks 40 protsenti palgast tööandja ja 40 protsenti haigekassa, alates üheksandast päevast aga maksaks kõik haigekassa. PM