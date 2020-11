Eesti lühiuudised

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas soovitab aprillis toimuval abieluteemalisel rahvaküsitlusel vastata seal esitatavale küsimusele eitavalt, et anda sellega hinnang valitsusele ja sinna kuuluvale Eest Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikale. Kallas ütleb, et abieluküsitlus ajab rahva omavahel tülli, ning peab heaks lahenduseks referendumi ärajätmist. Eitav vastus küsitlusel on tema sõnul hinnang valitsusele. «See on tegelikult mõnes mõttes ka valitsuse usaldushääletus,» ütles Kallas. ERR