Digitaalsed õppematerjalid on suuremat avalikkuse tähelepanu pälvinud eelkõige koolidele tasuta digiõpikute võimaldamise vaatenurgast. Selleks on viidud läbi riigihanked – 2018. aastal põhikooli digiõpikute litsentside hankimiseks ja sama 2020. aastal keskharidusastmes –, et võimaldada kõigile Eesti õpilastele, õpetajatele ja õppetööga seotud tugispetsialistidele võrdselt ligipääs digiõppe võimalustele. Eriti oluline on see praeguses olukorras, mil valmisolek õppetöö vormi muutmiseks on pidevalt õhus.