Hingamisaparaate jagub haiglates piisavalt

Nüüdseks on haiglad varusid täiendanud, kuigi kõik hingamisaparaadid pole veel kohale jõudnud. ​Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles Postimehele juba septembris, et uued hingamisaparaadid on mõeldud haiglatele ennekõike selleks, et vahetada välja vanemad seadmed, mida haiglad saavad seejärel hoida varus.