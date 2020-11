Ohtlik trepp linna ei huvita

Tavapärasest vingem varustus on mehel olemas seetõttu, et ta on rattaspordiga tegelenud juba noorukieast peale. Martin Ligema spetsialiteet on maastikusõit. «Olen mitmeid kordi Eesti meistrikatel käinud. Mitte küll väga tulemuslikult, aga lõbu pärast. Aga tol päeval olin teel lihtsalt sõbra juurde,» meenutab ta.