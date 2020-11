Paide tõus tõukab pealinna suuri kuristiku poole

Levadia jalgpallimeeskond, olgu Maardu, Tallinna, FC või FCI nime all, on pälvinud kogu meistriliigas olemise aja jooksul õiguse mängida eurosarjas. Nõmme Kalju on pärast 2009. aastal tehtud eurodebüüti jäänud sealt edaspidi eemale vaid korra. Nüüd võib juhtuda, et järgmisel hooajal ei saa seda õigust kumbki.