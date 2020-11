Veiko Kommusaar: politsei vajab õigeid tööriistu

Viimasel ajal on olnud palju juttu kõnekaartidest ja suhtlusrakendustest, mida kurjategijad usinalt kasutavad. Kui tahame, et politsei saaks kurjategijale jälile, siis on tal selleks vaja ka sobivaid vahendeid. Infotehnoloogia arenguga arenevad ka kriminaalsete tegelaste infotehnoloogilised oskused. Seega peame siin olema neist sammu võrra ees.