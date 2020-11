Andrus Hiiepuu: demotiveeriv «tagumikutundide» kohustus

Eriolukorra tingimustes ei olnudki muid valikuid, kuid üha enam saadakse aru, et ka koroonajärgsel ajal on tark arendada edasi võimekusi, mida hajusa organisatsiooni juhtimine eeldab. Selle aluseks on usaldus, milleta laguneks hajus organisatsioon lihtsalt koost. See võib kõlada iseenesestmõistetavalt, aga paraku on see ka paljudele esimene sisemise konflikti tekitaja. Loomulikult usaldan ma oma inimesi, aga usaldus ei saa ju toimuda ilma kontrollita – öeldakse ju lausa, et usalda, aga kontrolli! See on täiesti õige. Küsimus on, millist kontrolli me vajame.