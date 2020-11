Tsirkusekunsti paratamatu õnnestumine

Kert Ridaste, kes on üks trupi asutajaliige, on täiendanud ennast Hollandis ja Rootsis. Mänginud etendusi Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Hollandis, Taanis ja USAs. Pärast kuut aastat välismaal viibimist on ta ennast tõestanud, leidnud toetajad väljastpoolt Eestit ja tulnud Tallinna oma kunsti esitlema. Veel enam, tsirkusetrupp Circus Cabok ringleb üle Eesti. Lavastust «Ära jäta mind riplema» mängitakse lähinädalatel lisaks Paidele ka Viljandis, Jõhvis ja Narvas.