Karina Orlova: sel korral on valimistel kaalukausil demokraatia ise

Kõrvalt vaadates tundub, et kampaaniat nendeks presidendivalimisteks on olnud liiga palju. Võib öelda, et see algas juba järgmisel päeval, kui Trump sai presidendiks.

On õige, et kampaania algas niipea, kui Trump sai esimeseks ametiajaks valitud. Valituks saamist ta muuseas ei oodanud, vaid oli valmis kaotuseks. Isegi pressiavaldused olid kaotuseks valmis. Mäletate, ta teatas, et ei tunnista valimistulemusi – olles kindel, et Hillary Clinton on võitnud. Melania Trump nuttis, kui sai valimistulemustest teada. Aga Trump orienteerus kohe ümber ja alustas kampaaniat saamaks teist korda valituks. Teame seda kõike raamatutest, mille on kirjutanud administratsiooni insaiderid.