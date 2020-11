Spordi lühiuudised

Eelmisel nädalal jõudis koroonaviirus Eesti korvpallikoondislase Kaspar Treieri koduklubisse Sassari Dinamosse, kes teavitas avalikkust ühest positiivsest koroonaproovist. Itaalia meedia andmetel võib see nakatunu olla just nimelt eestlane. Kuigi ametlikku kinnitust sellele veel tulnud pole, oli Treier koos Filip Krušlini ja Stefano Gentilega üks kolmest senisest põhimehest, keda viimaseks mänguks üles ei antud. Kuna Gentile on juba pikemalt vigastusega eemal olnud, ongi tõenäoline nakatunu kas Krušlin või Treier. Postimehel ei õnnestunud eestlasega eilse päeva jooksul kontakti saada.