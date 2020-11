See on arusaadav. USA koosneb 50 osariigist, lisaks mõnest ülemereterritooriumist ning igal osariigil on oma seadused, demograafiline olukord ja eripärad. Isegi enamik ameeriklasi ei süvene osariigi ja kohalike valimiste üksikasjadesse.

Kuid see edendab narratiivi, et USA on ühtne tervik. Tegelikult ei ole presidendivalimistel riiklikku võitjat, on viiskümmend võitjat, kelle tulemused annavad kokku üldvõidu. Lubage ma räägin nüüd veidi sellest, mis on toimunud umbes viimase üheksa kuu jooksul minu koduosariigis Nebraskas.