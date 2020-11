«Johnny» rokib seekord Tähtveres laululaval

Veebilehel johnnytartus.ee on kirjas, et kultuslikuks saamise üks põhjusi oli suurepärane muusika, ent suurt rolli mängisid ka käsitletavad teemad: peamine küsimus oli üksikindiviidi vabadus nii traditsioonide kui ka nõukogude ideoloogia surve all hingavas ühiskonnas.