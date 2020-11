Kas Euroopa piirangud viivad Eesti majanduse jälle põhja?

Augustis moodustasid Soome, Rootsi ja Läti kolmandiku Eesti kaupade ekspordist, Euroopa Liidu riikide osatähtsus ekspordist oli kaks kolmandikku. Seejuures tasub arvestada sellegagi, et kõik kolm meie peamist ekspordipartnerit on ka ise suuresti kaubavahetusest sõltuvad riigid, mis müüvad oma tooteid-teenuseid peamiselt ELi maadele. Samuti on kõigi üks olulisemaid partnereid Saksamaa. Nii et kuigi Saksamaa osakaal Eesti ekspordist on viis protsenti, on selle tähtsus meie jaoks tegelikult märksa suurem.