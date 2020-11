Edukas piletimüügifirma vahetab omanikku

Ühte konkreetset põhjust osaluse müümiseks on raske välja tuua, ütles Ivo Remmelg, kellele kuulub valdusfirma Andmelogistika OÜ kaudu ligi 39,5 protsenti Ridango aktsiatest. «Ridango on start-up ja start-up’id tulebki lõpuks maha müüa, see on kõikide start-up’ide saatus, juhtub see varem või hiljem,» ütles Remmelg. «Oli sobivate asjaolude kokkusattumus,» lisas ta.