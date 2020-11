Sulid tegid koroonarahapotid tühjaks

Kui kevadel selgus, et koroonapiirangud annavad majandusele seninägematu hoobi ja võivad üleöö miljoneid inimesi töötuks jätta, asusid riigid kibekiiresti miljarditesse eurodesse ulatuvat koroonaabiprogrammi kokku panema. Praeguseks on selgunud, et väga suur osa koroonarahast liikus pättidele.