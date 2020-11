Eesti valitsus võtab hiigellaenu, kui teised riigid kärbivad eelarvet, kuigi ka neile on laenuraha odav ja kergesti kättesaadav, hoiatas hiljuti Eesti Panga endine president Ardo Hansson («Sõuame üksi vales suunas», PM 30.10.2020).

«Vaid mõne lühikese aastaga on kunagisest korras riigirahanduse etalonist saanud ilmselt kõige suurema struktuurse eelarvepuudujäägiga riik euroalal. Piltlikult öeldes muutub Eesti kunagiseks Kreekaks ja Kreeka kunagiseks Eestiks! See on iseenesest uskumatult kurb.»