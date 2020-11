Kuna režissöör Mutso on arhitekt, siis on ootuspärane, et lõviosa filmist pühendub just tema arhitektuuriloomingule ja -ideedele. Mis on väga tore. Lapini ja tema kaaslaste, «noorteks vihasteks arhitektideks» hüütud rühmitus (sinna kuulusid veel näiteks Vilen Künnapu, Ain Padrik, Jüri Okas jt) tõi Eesti arhitektuurimõtlemisse jõuliselt postmodernismi. Seda suunda on Jüri Kuuskemaa Tallinna Karja tänava lillepoe näitel (Vilen Künnapu, 1983) ka mostpudernismiks pilganud.