Õiglase ülemineku fondist on loota 340 miljonit eurot, mis on küll selle titaanliku protsessi jaoks pisku, kuid rahastusallikaid lisandub teisigi. Siit küsimused: kes on otsustamisel laua taga, kellele ja miks jagub raha, ka laiemalt, kuidas mõistetakse innovatsiooni? Kas teadmine, et me tegelikult ei tea, kust uus arenguhüpe võib tulla, võib soodustada paljusid nišše ning loovust avaramas mõttes või tasub panna kopsakad summad üksikutele hiigelprojektidele, tekitades nõnda aastakümneteks uusi rajasõltuvusi? Need saavad olema poliitilised valikud.