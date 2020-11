«Keskerakond on alati olnud otsedemokraatia poolt. Kui kevadel tuleb koalitsioonileppes kavandatud rahvaküsitlus, siis sinna saab lisada rohkem küsimusi – hinda, keerukust jms see ei muuda,» selgitas Korobeinik, miks Keskerakond lisaküsimused kõne alla võttis. «Seda võimalust võiks tõepoolest ära kasutada, aga kas Keskerakond seda teeb ja kui teeb, siis mis küsimustega, seda on praegu küll vara öelda.»