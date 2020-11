Õpimotivatsioon, kutseala ja kutse-eetika tundmine, väljendusoskus eesti keeles, valmisolek õppetööks ning keskharidus on kriteeriumid, mida kontrollitakse sisseastumisvestlusel siis, kui inimene tahab asuda õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambaravi assistendi erialal. Kriteeriumite nimekiri on kenasti kirjas kooli kodulehel. Kui kandideerija läbib vestluse edukalt, võib ta end kooli sissesaanute hulka lugeda.

Kõik on selge ja klaar? Siiski, nii lihtne kooli sissesaamine ka ei ole. Selgub, et vestlus võib kujuneda sootuks teistsuguseks, kui kandideerija loodab. Just seepärast pöördus Postimehe poole Tiina (nimi toimetusele teada).