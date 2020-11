Eesti lühiuudised

Joomispiirangu asemel suletakse baarid

Valitsus loobus esialgsest plaanist kehtestada alkoholitarbimise piirang ning plaanib selle asemel asutuste sulgemist kindlal ajavahemikul. «Me valmistasime nii, nagu antud ülesanne oli, seaduseelnõu ette, aga kabinetis arutades leidsime, et tänases olukorras on selgem käituda üheselt – kui on vaja alkoholi tarbimist piirata, siis teatud kellaajast on lihtsam ettevõtted lihtsalt sulgeda,» sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond, pildil). Esialgu ei ole ajavahemikku veel otsustatud. «Eks me kuuleme tegelikult teadusnõukogu soovitusi ja vastavalt nendele käitume. Kas mingisuguseid täiendavaid piiranguid sel nädalal hakatakse kehtestama, on kindlasti veel vara öelda,» ütles minister. ERR

Viiruse levik rahvaloendust ei takista

Kui mujal maailmas on kümnetes riikides rahvaloendus koroonaviiruse tõttu edasi lükatud, siis Eestis ei tohiks viiruse levik 2021. aasta rahvaloendust eriti takistada, leiab statistikaamet. Seda, kas ukselt uksele külaskäigud tuleb asendada telefonivestlustega, otsustatakse vastavalt hetkeolukorrale ja terviseameti soovitustele. Praegu on rahvaloenduseni jäänud aega rohkem kui aasta ja statistikaamet valmistub andmete kogumiseks erineval viisil. Alates 2024. aastast on kõik tulevased rahva ja eluruumide loendused plaanis läbi viia sajaprotsendiliselt riiklikele registritele tuginedes. See tähendab, et tulevikus pole põhjust kodukülastuste pärast muret tunda. PM

121 000 hügieenisidet anneta­takse Eesti Punase Risti ja hügieenisidemete tootja Always eestvõttel vähekindlustatud neidudele.

Naiste tugikeskus nimetas torkajaks riigipea

Eile anti üle Pärnu naiste tugikeskuse auhind Okas inimesele, kes tugikeskuse juhi Margo Orupõllu sõnutsi on lähisuhtevägivalla teemat puudutades tabanud ühiskonna valusat kohta. Sel aastal nimetati torkajaks president Kersti Kaljulaid. Orupõld põhjendas tiitli andmist Kaljulaidile sellega, et ta on oma ametiaja jooksul juhtinud korduvalt tähelepanu perevägivallale ja selle vastu võitlemise vajadusele, tunnustanud ellujääjaid, ning tema hinnangul polegi sel aastal võimalik paremat kandidaati leida. Pärnu Postimees

Kaitsevägi soetab biolagunevaid õppegranaate